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Россиянам назвали способы быстро погасить ипотеку

Консультант Ковалев: по налоговым вычетам можно получить 1,3 млн руб. на ипотеку
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Россиянам нужно использовать каждую доступную возможность, чтобы быстрее погасить ипотеку. В том числе можно применить механизм получения налоговых вычетов по проценту ипотечного кредита, рассказал 360.ru директор консультационно центра «Дом.рф» Михаил Ковалев.

При покупке жилья есть минимум два варианта применения налоговых вычетов – за наличие недвижимости и за сам ипотечный процент, объяснил эксперт. Так, семья может получить до 1,3 млн рублей, подчеркнул он.

«Любую возможность, которую мы для себя видим и находим — рождение ребенка, материнский капитал — туда же», — добавил Ковалев.

Он напомнил, что если речь идет о рождении не первого ребенка, то можно рассчитывать на 830 тыс. рублей, а за третьего и последующего можно получить еще 450 тыс. рублей. В конечном итоге это поможет быстро погасить ипотеку и улучшить жилищные условия, заключил специалист.

В Госдуме до этого напомнили, что созаемщикам ипотеки, коими могут быть супруги, полагается единоразовая выплата налогового вычета с покупки квартиры либо процентов по займу наравне с заемщиком. Созаемщики могут вернуть 13% от суммы до 2 миллионов рублей и 13% от уплаченных процентов на сумму до 3 млн рублей.

Ранее Хуснуллин рассказал о новых мерах поддержки в рамках госпрограммы «Семейная ипотека».

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