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Хуснуллин анонсировал новые меры поддержки в рамках госпрограммы «Семейная ипотека»

Хуснуллин: кабмин разработал новые меры поддержки в рамках семейной ипотеки
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Shutterstock

Правительство РФ подготовило инициативы для поддержки россиян в рамках государственной программы «Семейная ипотека». Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами кабинета министров, пишет ТАСС.

«Мы готовим ряд предложений, как можно все-таки поддержать граждан, особенно по семейной ипотеке, по демографии, по малым городам, где нет сегодня строительства», — сказал заместитель председателя правительства.

По его словам, совместная работа в этом направлении сейчас ведется с министерством финансов и банками. Хуснуллин пообещал позже доложить президенту об итогах этой деятельности.

Он добавил, что сейчас идет проработка вопроса о распространении программы семейной ипотеки на вторичный рынок жилья и снятии ограничений при выдаче кредита.

В декабре 2024 года банки приостанавливали выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимитов. Несмотря на возобновление программы с 16 декабря, заемщики продолжали сталкиваться с отказами, что вызвало обеспокоенность у населения.

19 декабря Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что никаких лимитов со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно. Сложившуюся ситуацию он назвал «безобразием».

Ранее в Совфеде исключили повышение ставки по семейной ипотеке.

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