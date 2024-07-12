Белоусов предложил по-новому организовать лечение участников СВО

Глава Минобороны Андрей Белоусов предложил президенту России Владимиру Путину организовать медицинскую помощь для участников специальной военной операции (СВО) на новых условиях. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к оборонному ведомству.

Согласно замыслу министра, военным, находившимся в зоне проведения военной операции на Украине, в том числе разрешат обращаться в гражданские медицинские учреждения во время отпуска.

По данным источников издания, Путин одобрил идею, и сейчас Минздрав совместно с Минобороны работает над оформлением всех необходимых документов для организации амбулаторной медпомощи в таких учреждениях.

По словам одного из спикеров газеты на условиях анонимности, решение связано в том числе с тем, что в ряде регионов отсутствуют военные медицинские организации. По его словам, такая ситуация сложилась в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях.

Также в «Ведомостях» констатировали, что у многих военных на СВО нет полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). В связи с этим официально у них нет права обращаться за экстренной помощью в обычные поликлиники и больницы.

Ожидается, что решить эти нестыковки поможет новый нормативно-правовой акт, который и создадут совместно Минобороны и Минздрав. В документе пропишут и возможность для отпускников обращаться в медучреждения в регионе их фактического проживания, заключили источники издания.

Ранее Белоусов поручил разобраться с дронами США в Черном море.