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Учреждения Росгвардии будут оказывать медпомощь участникам СВО

МО: медпомощь участникам СВО будут оказывать в пяти учреждениях Росгвардии

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что решение о медобслуживании военных в учреждениях Росгвардии позволит повысить эффективность и доступность медицинской помощи участникам спецоперации на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, Белоусов и глава Росгвардии Виктор Золотов договорились о медобеспечении военнослужащих и сотрудников Минобороны и Росгвардии в ведомственных медицинских организациях. В рамках соглашения Росгвардия выделяет часть своих мощностей в пяти ведомственных медицинских учреждениях.

Глава российского оборонного ведомства отметил важность и значимость данного шага, поблагодарив Золотова за содействие в решении общей задачи.

До этого депутаты законодательного собрания Челябинской области приняли поправки в закон, которые увеличивают единовременную выплату заключившим контракт для участия в специальной военной операции (СВО) гражданам до 705 тыс.

23 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление столичного правительства, согласно которому, лицам, заключившим контракт с Минобороны России, предоставляется единовременная денежная выплата в размере 1,9 млн руб.

Ранее Госдума защитила выплаты военнослужащим от изъятия за долги.

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