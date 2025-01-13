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Глава Крыма заявил об отсутствии «глобальных пятен» мазута в Крыму

Аксенов: глобальных пятен мазута на побережье Крыма нет
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МЧС России

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что «глобальных пятен» мазута после крушения танкеров в Керченском проливе на побережье полуострова нет.

По словам Аксенова, при этом почти по всему Крыму были замечены небольшие пятна с небольшими объемами разлившегося топлива.

До этого глава республики выразил надежду, что устранить последствия крушения танкеров в Керченском проливе получится до начала туристического сезона. Аксенов отметил, что удалить загрязнения проще в холодную погоду.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно село на мель, были эвакуированы более 10 моряков. Второй танкер также оказался в бедственном положении. Случившийся при этом разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, его последствия устраняют до сих пор, в том числе волонтеры.

12 января сообщалось, что на побережье шести муниципалитетов Крыма обнаружены выбросы нефтепродуктов.

Ранее Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий разлива мазута.

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