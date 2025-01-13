В Магадане спасли рыбака в Охотском море

МЧС сообщило об эвакуации пострадавшего с судна в Магадане

Спасатели в Магадане эвакуировали пострадавшего с судна. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, в акватории Охотского моря члену экипажа рыболовного траулера понадобилась помощь медиков. К судну, которое располагалось в 190 км от Магадана, вылетели на вертолете Ми-8 спасатели и врачи.

Специалисты десантировались на палубу и подняли пострадавшего на борт. У мужчины диагностировали травму руки и доставили в больницу.

До этого во Владивостоке мужчина вышел на рыбалку, но провалился под лед. По данным Telegram-канала DPS VL, мужчина вмерз в лед, поэтому спасателям пришлось выпиливать его с помощью инструментов, в том числе и пилы, но оказалось безуспешно — мужчину не удалось спасти.

Также в Магадане спасатели вернули на берег четверых рыбаков, которые откололись на льдине. Помимо мужчин, от берега с ними отплыли два легковых автомобиля. С помощью судна с воздушной подушкой людей эвакуировали на берег.

Ранее в Ленобласти мужчина взял автомобиль супруги и ушел с ним на дно пруда.