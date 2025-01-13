В Приморье сообщили о количестве посетивших КНДР россиян

Почти 1,5 тысячи российских туристов в 2024 году посетили КНДР через Приморье

В прошлом году 1,5 тысячи российских туристов отправились через Приморский край в Северную Корею. Об этом сообщает правительство региона.

По данным туристической компании, специализирующейся на поездках в КНДР, почти 70% туристов были жителями других регионов Российской Федерации. Пятая часть посетивших Северную Корею отправилась туда на железнодорожном транспорте. 76 детей побывали в международном детском лагере «Сондовон».

В туркомпании отметили, что уже более 100 россиян готовы посетить КНДР во время весенних государственных праздников, когда в стране проходят массовые мероприятия, фестивали и концерты.

31 декабря лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости развивать туризм в стране, сделав индустрию одним из двигателей экономического роста.

26 декабря стало известно, что Россия и КНДР ведут работу над проектом соглашения о взаимных поездках граждан двух стран. В МИД РФ отметили, что Северная Корея включена в список стран, граждане которых могут посетить Россию по электронным визам.

Ранее эксперт рассказал, какие виды туризма популярны у россиян.