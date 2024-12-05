Турэксперт рассказал, какие виды туризма популярны у россиян

Популярность различных видов туризма у россиян варьируется от их семейного положения и возраста. Об этом рассказал президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, главный редактор сетевого издания по туризму «Живая Карта» Олег Алексеев, передает Pravda.Ru.

Так, семейные пары с детьми выбирают отдых на море, молодые люди — активный туризм, например, пешеходные тропы. Последняя активность развивается, в том числе на Алтае, в Сибири и на Кавказе. Эксперт добавил, что для россиян также важна доступность направлений, поэтому они рассматривают Китай, Вьетнам, Бали, Индонезию, Таиланд.

«В общем, лежать на пляже уже мало кому интересно, хочется что-то и посмотреть, и попробовать, тем более сейчас в Таиланде популярностью пользуются экскурсионные программы, можно заехать и соседние страны посмотреть, поэтому не проблема, древняя культура», — добавил Алексеев.

Вице-президент Российского союза туриндустрии, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко до этого говорил, что в 2024 году россияне установили новый рекорд в области внутреннего туризма — совершили 92 млн поездок по стране. По его словам, в России растет динамика внутреннего туризма, к 2030 году в отрасли рассчитывают достичь показателя в 140 млн поездок.

Ранее сообщалось, что в России увеличились объемы рекламных писем в сферах образования и туризма.