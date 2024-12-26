Россия и Северная Корея готовят план взаимных поездок граждан

Россия и Корейская народная демократическая республика (КНДР) ведут работу над проектом соглашения о взаимных поездках граждан двух стран. Об этом РИА Новости заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

«Мы придаем большое значение взаимодействию с северокорейскими партнерами, в том числе и на консульском направлении», — заявил собеседник агентства.

Климов отметил, что в настоящее время стороны ведут обширную работу над проектом соглашения о взаимных поездках граждан. По словам собеседника агентства, Северная Корея включена в список стран, граждане которых могут посетить Россию по электронным визам.

Согласно информации сайта МИД России, в разделе двусторонних договоров опубликовано соглашение между правительствами РФ и КНДР. В документе указан пункт о взаимных поездках граждан, которое было подписано в 1997 году. Указанный договор продолжает действовать в настоящее время.

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