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Россия и Северная Корея готовят план взаимных поездок граждан

МИД: РФ и КНДР готовят соглашение о взаимных поездках граждан
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия и Корейская народная демократическая республика (КНДР) ведут работу над проектом соглашения о взаимных поездках граждан двух стран. Об этом РИА Новости заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

«Мы придаем большое значение взаимодействию с северокорейскими партнерами, в том числе и на консульском направлении», — заявил собеседник агентства.

Климов отметил, что в настоящее время стороны ведут обширную работу над проектом соглашения о взаимных поездках граждан. По словам собеседника агентства, Северная Корея включена в список стран, граждане которых могут посетить Россию по электронным визам.

Согласно информации сайта МИД России, в разделе двусторонних договоров опубликовано соглашение между правительствами РФ и КНДР. В документе указан пункт о взаимных поездках граждан, которое было подписано в 1997 году. Указанный договор продолжает действовать в настоящее время.

15 декабря пресс-служба РЖД сообщила, что пассажирские поезда вновь начнут курсировать между Россией и Китаем. Пассажирское сообщение между странами было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. С 15 декабря был введен новый график движения поездов, он будет актуален сразу на три года — с 2024 по 2027 год.

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