Названы последствия схода вагонов в Бурятии

В результате схода вагонов в Бурятии повреждено 250 метров пути

В результате схода вагонов в Бурятии повреждено 250 метров пути, три опоры и 100 метров контактной сети. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской железной дороги.

В публикации отмечается, что в ликвидации последствий инцидента участвуют более 200 работников магистрали.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «РЖД» и на Восточно-Сибирской железной дороге работают оперативные штабы.

На участке временно приостановлено движение поездов, пострадавших в результате схода поездов нет, причины произошедшего устанавливаются, отметили в заявлении.

13 января 22 пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Ангаракан в Муйском районе. В результате происшествия был нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. На станцию Ангаракан для проведения работ были направлены два аварийно-восстановительных поезда из населенного пункта Таксимо и города Северобайкальска.

Позднее следственные органы возбудили уголовное дело по факту схода вагонов в Бурятии.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали юношу, подозреваемого в диверсии на железной дороге.