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Следствие возбудило уголовное дело после схода вагонов в Бурятии

СКР: по факту схода вагонов грузового поезда в Бурятии возбуждено уголовное дело
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«Аварийный Омск»

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту схода вагонов в Бурятии. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Дело возбуждено по признакам преступления, которое предусмотрено статьей УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следствие устанавливает размер ущерба и обстоятельства происшествия.

13 января 22 пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Ангаракан в Муйском районе. В результате происшествия был нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. На станцию Ангаракан для проведения работ были направлены два аварийно-восстановительных поезда из населенного пункта Таксимо и города Северобайкальска.

Сообщалось, что из-за схода вагонов в Бурятии может быть задержан поезд, следующий из Нерюнгри в Новосибирск.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали юношу, подозреваемого в диверсии на железной дороге.

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