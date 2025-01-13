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В ряде районов Приморья на Старый Новый год ожидается потепление

Примгидромет: китайский циклон принесет тепло и снег в Приморье
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Arh-sib/Shutterstock/FOTODOM

Китайский циклон, который приблизится к Приморью, 13 января принесет в ряд районов региона потепление. Об этом сообщается в Telegram-канале Примгидромета.

В публикации отмечается, что температура поднимется до -4...-11°C, в южных и восточных районах региона — до -3...+2°C.

14 января циклон и его фронтальные разделы начнут смещаться, в части Приморья пойдет снег.

В среду, 15 января, в регион вернется холод. Ночью температура опуститься в большинстве районов до -16...-22°C,  на юго-востоке и побережье до -10...-15°C.

До этого в МЧС России по Чукотке заявили, что ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду с метелью ожидается на побережье Чукотского моря, циклон затронет два района региона.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшее время на территории шести округов России прогнозируются опасные и неблагоприятные явления, вызванные аномально теплой погодой.

Ранее в десяти городах России был побит суточный рекорд температуры.

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