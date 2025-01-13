В двух районах Чукотки ожидается ураганный ветер с метелью

Ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду ожидается на побережье Чукотки

Ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду с метелью ожидается на побережье Чукотского моря, циклон затронет два района Чукотки, заявили в МЧС России по региону. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что порывы ветра 18-23 метра в секунду с усилениями до 28-33 метров в секунду с метелью ожидаются на протяжении суток с 21:00 (12:00 мск) 13 января.

Под действие циклона попадают муниципальный округ Эгвекинот и Чукотский район, добавили в МЧС.

Местным жителям порекомендовали не оставлять детей без присмотра, держаться вдали от ветхих конструкций, а также не выходить и не выезжать за пределы населенных пунктов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшее время на территории шести округов России прогнозируются опасные и неблагоприятные явления, вызванные аномально теплой погодой.

В Татарстане 12 января ожидается сильная гололедица и осадки во всех фазах. На Чукотке 11-13 января прогнозируется метель, порывы ветра могут достигать 27 м/с, отметил Вильфанд.

Ранее в десяти городах России был побит суточный рекорд температуры.