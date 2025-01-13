Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В двух районах Чукотки ожидается ураганный ветер с метелью

Ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду ожидается на побережье Чукотки
close
Андрей Шапран/РИА «Новости»

Ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду с метелью ожидается на побережье Чукотского моря, циклон затронет два района Чукотки, заявили в МЧС России по региону. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что порывы ветра 18-23 метра в секунду с усилениями до 28-33 метров в секунду с метелью ожидаются на протяжении суток с 21:00 (12:00 мск) 13 января.

Под действие циклона попадают муниципальный округ Эгвекинот и Чукотский район, добавили в МЧС.

Местным жителям порекомендовали не оставлять детей без присмотра, держаться вдали от ветхих конструкций, а также не выходить и не выезжать за пределы населенных пунктов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшее время на территории шести округов России прогнозируются опасные и неблагоприятные явления, вызванные аномально теплой погодой.

В Татарстане 12 января ожидается сильная гололедица и осадки во всех фазах. На Чукотке 11-13 января прогнозируется метель, порывы ветра могут достигать 27 м/с, отметил Вильфанд.

Ранее в десяти городах России был побит суточный рекорд температуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами