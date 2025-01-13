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Названа дата следующей короткой рабочей недели в России

«Работа.ру»: в конце апреля в России будет следующая короткая рабочая неделя
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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В России в конце апреля будет следующая короткая рабочая неделя. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

По ее словам, короткая рабочая неделя продлится три дня, с 28 по 30 апреля.

Санина отметила, что 1 мая будет выходным, поскольку в этот день отмечается Праздник Весны и Труда. Пятница, 2 мая, станет нерабочим днем благодаря переносу выходного дня с 4 января (субботы). Это было установлено постановлением правительства РФ.

До этого аналитики сервиса «Профи.ру» провели опрос и выяснили, что 62% россиян работали в период с 30 декабря по 8 января.

Согласно исследованию, почти половина (46%) работали в праздники один-два дня. Однако нашлись и те, кто посвятил работе большую часть праздников: около четверти опрошенных трудились три-четыре дня (24%), а почти каждый третий работал от пяти до семи дней или все выходные без перерыва (18 и 12% соответственно). Мужчины чаще выходили на работу, чем женщины. Если среди мужчин таких оказалось 66%, то среди женщин — 58%.

Ранее россиянам рассказали, как плавно вернуться к работе после новогодних праздников.

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