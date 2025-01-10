Более половины россиян работали в новогодние праздники

Аналитики сервиса «Профи.ру» провели опрос и выяснили, что 62% россиян работали в период с 30 декабря по 8 января. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Почти половина (46%) работали в праздники один-два дня. Однако нашлись и те, кто посвятил работе большую часть праздников: около четверти опрошенных трудились три-четыре дня (24%), а почти каждый третий работал от пяти до семи дней или все выходные без перерыва (18% и 12% соответственно). Мужчины чаще выходили на работу, чем женщины. Если среди мужчин таких оказалось 66%, то среди женщин — 58%.

Ключевым стимулом для работы на праздниках стала финансовая выгода — двойная ставка или другие форматы повышенной оплаты труда привлекли 42% опрошенных. Кроме того, 28% отметили, что их профессия подразумевает обязательную работу в праздничные дни, а 13% признались, что их движет желание достичь амбициозных целей в Новом году.

При этом женщины чаще выбирали мотивы, связанные с личными целями или сложной жизненной ситуацией (например, 12% женщин отметили, что работали из-за финансовых трудностей, в то время как среди мужчин этот показатель составил 8%). Мужчины же в большей степени указывали на профессиональные обязательства или распоряжения начальства. Каждый десятый мужчина (10%) работал исключительно по решению начальства, в то время как у женщин этот показатель оказался значительно ниже — всего 4%.

Опрос также показал, что 20% россиян регулярно работают в выходные и праздничные дни, а 37% практикуют это время от времени. Однако 39% стараются придерживаться строгого разделения между работой и личным временем, избегая работу в праздники и выходные.

Аналитики отмечают, что для многих россиян новогодние праздники — это не только время отдыха, но и возможность дополнительно заработать, выполнить профессиональные обязательства или достичь новых целей в начале года. В условиях экономической нестабильности и обилия карьерных целей, работа на праздниках становится частью новой реальности для все большего числа россиян.

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