Россиянам рассказали, как плавно вернуться к работе после праздников

При выходе на работу после новогодних праздников важно правильно организовать процесс перехода к новым условиям. Об этом kp.ru рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, в рабочий режим важно входить плавно, чтобы избежать стресса и получить в дальнейшем большую эффективность. На первое время эксперт советует составить план, в котором будут перечислены самые срочные дела. Начинать рабочий процесс лучше с несложных задач, которые не займут много времени.

«В первые рабочие дни старайтесь без особой необходимости не оставаться на работе после окончания рабочего дня, а перед возвращением домой лучше немного погуляйте (например, выйдите из транспорта на пару-тройку остановок раньше и прогуляйтесь до дома пешком)», — добавили в сообщении.

Эксперт рынка НТИ «Хелснет», директор Центра психологии СамГМУ Елена Мазанкина до этого говорила, что первый рабочий день после новогодних праздников важно начинать с обмена впечатлениями в беседе с коллегами. Это позволит создать дружелюбную атмосферу, влиться в команду, объяснила она.

Ранее врач рассказал, как быстрее войти в режим после новогодних праздников.