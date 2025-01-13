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Грузовой состав сошел с рельсов в Бурятии

МЧС: более 20 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Бурятии
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soi7studio/Shutterstock/FOTODOM

Более 20 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии. Об этом заявили в МЧС региона в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что с рельсов сошли 22 вагона, был нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть.

На станцию Ангаракан для проведения работ были направлены два аварийно-восстановительных поезда из населенного пункта Таксимо и города Северобайкальска. Из-за инцидента был задержан пассажирский поезд Кисловодск — Тында, добавили в МЧС.

10 января пять грузовых вагонов сошли с рельсов на станции Ковдор в Мурманской области.

Информации о пострадавших нет. Ведомство организовало проверку по факту инцидента. Судя по кадрам, опубликованным транспортной прокуратурой, происшествие не повлекло серьезных повреждений или разрушений железнодорожной инфраструктуры.

9 января в Луганске семь вагонов грузового поезда с углем сошли с рельсов. Следователи осмотрели место происшествия. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал. На графике следования поездов это не отразилось.

Ранее появились кадры с места аварии с грузовыми поездами в Забайкальском крае.

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