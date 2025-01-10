Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Мурманской области

Пять грузовых вагонов сошли с рельсов на станции Ковдор в Мурманской области

Пять грузовых вагонов сошли с рельсов на станции Ковдор в Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе северо-западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, в ночь на 10 января 2025 года в ходе маневровых работ на железнодорожной станции Ковдор произошел сход пяти порожних грузовых вагонов», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет. Ведомство организовало проверку по факту инцидента. Судя по кадрам, опубликованным транспортной прокуратурой, происшествие не повлекло серьезных повреждений или разрушений железнодорожной инфраструктуры.

9 января в Луганске семь вагонов грузового поезда с углем сошли с рельсов. Следователи осмотрели место происшествия. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал. На графике следования поездов это не отразилось.

До этого в Хабаровском крае сошли с рельсов 39 полувагонов с углем. Инцидент произошел в районе 461-го км от Эльгинского каменноугольного месторождения до порта Эльга.

Ранее появились кадры с места аварии с грузовыми поездами в Забайкальском крае.