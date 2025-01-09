В Луганске семь вагонов с углем сошли с рельсов

Следователи начали проверку после схода с рельсов семи вагонов в Луганске

В Луганске семь вагонов грузового поезда с углем сошли с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.

По данным ведомства, все случилось 8 января на перегоне станция Узловая — станция Баракова Луганского филиала ФГУП «ЖДН» на 1км подъездного пути.

В инциденте никто из людей не пострадал. Также случившееся не повлияло на график движения поездов. Следователи осмотрели место происшествия. Следственный отдел на транспорте после случившегося проводит доследственную проверку.

До этого в Хабаровском крае сошли с рельсов 39 полувагонов с углем. Инцидент произошел в районе станции 16-го разъезда, 461-го км частной железнодорожной линии необщего пользования от Эльгинского каменноугольного месторождения до порта Эльга. Транспортная прокуратура инициировала доследственную проверку по факту схода груженых полувагонов. В аварии никто не пострадал.

Ранее на Урале железнодорожник пытался пролезть под вагонами и попал под поезд.