В Луганске семь вагонов с углем сошли с рельсов

В Луганске семь вагонов грузового поезда с углем сошли с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.
По данным ведомства, все случилось 8 января на перегоне станция Узловая — станция Баракова Луганского филиала ФГУП «ЖДН» на 1км подъездного пути.
В инциденте никто из людей не пострадал. Также случившееся не повлияло на график движения поездов. Следователи осмотрели место происшествия. Следственный отдел на транспорте после случившегося проводит доследственную проверку.
До этого в Хабаровском крае сошли с рельсов 39 полувагонов с углем. Инцидент произошел в районе станции 16-го разъезда, 461-го км частной железнодорожной линии необщего пользования от Эльгинского каменноугольного месторождения до порта Эльга. Транспортная прокуратура инициировала доследственную проверку по факту схода груженых полувагонов. В аварии никто не пострадал.
Ранее на Урале железнодорожник пытался пролезть под вагонами и попал под поезд.