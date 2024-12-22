Появились кадры с места аварии с грузовыми поездами в Забайкальском крае

Прокуратура опубликовала кадры с места схода 42 вагонов с рельсов в Забайкалье

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура опубликовала фотографии с места схода 42 вагонов в Забайкальском крае после столкновения грузовых поездов.

На первом снимке запечатлели части полуразрушенного и перевернутого состава, а на втором засняли один из сошедших с рельсов вагонов, который стоит рядом с путями без пары колес.

Ранним утром 22 декабря пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры заявила, что на перегоне между железнодорожными станциями Бушулей и Жирекен в Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда. Это произошло примерно в 7:30 по местному времени (1:30 мск).

По данным надзорного ведомства, в результате инцидента с рельсов сошли 35 вагонов одного состава и семь вагонов — другого состава. Предварительно причиной инцидента назвали излом рамы колесной пары.

На фоне произошедшего специалистам пришлось приостановить движение поездов в районе ЧП. Ограничения действовали в обоих направлениях.

Ранее в Московской области поезд протаранил экскаватор.