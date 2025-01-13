Милиция Белоруссии подготовилась к обеспечению безопасности на выборах президента страны

Спецподразделения МВД Белоруссии готовы обеспечить порядок и безопасность в период предстоящих президентских выборов. Об этом в интервью телеканалу СТВ заявил замкомандующего внутренними войсками ведомства Александр Быков.

Он подчеркнул, что подготовка сотрудников МВД ведется в плановом режиме, но с учетом возможных рисков, которые характерны для электоральных кампаний, например, «провокации, расшатывания ситуации, массовые беспорядки».

Быков добавил, что внутренние войска понимают свои задачи на предстоящих выборах. По его словам, сил и средств, чтобы обеспечить безопасность, «более чем достаточно».

7 января спикер сейма Литвы Саулюс Сквернялис заранее объявил выборы президента Белоруссии, которые пройдут в конце января, недействительными.

В этот же день белорусский президент Александр Лукашенко во время посещения рождественского богослужения в храме Святителя Николая Чудотворца в Логойске заявил, что лучше такая диктатура, как в Белоруссии, чем такая демократия, как на Украине. 3 января Лукашенко заявлял, что выборы президента в Белоруссии нужно сделать «как праздник», исключив «американское шоу» со стрельбой.

Ранее Лукашенко высказался о предстоящих президентских выборах в Белоруссии.