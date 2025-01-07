Сейм Литвы заранее объявил выборы в Белоруссии недействительными

Спикер сейма Литвы Саулюс Сквернялис заранее объявил выборы президента Белоруссии, которые пройдут в конце января, недействительными. Об этом сообщает ТАСС.

«Тот процесс, который ожидает Белоруссию, выборами назвать нельзя», — заявил он.

По его словам, «сразу необходимо резюмировать, что ничего общего с выборами это иметь не будет».

До этого Литва не признавала итоги выборов президента Белоруссии 2020 года.

7 января белорусский президент Александр Лукашенко во время посещения рождественского богослужения в храме Святителя Николая Чудотворца в Логойске заявил, что лучше такая диктатура, как в Белоруссии, чем такая демократия, как на Украине. 3 января Лукашенко заявлял, что выборы президента в Белоруссии нужно сделать «как праздник», исключив «американское шоу» со стрельбой.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года.

Ранее Лукашенко высказался о предстоящих президентских выборах в Белоруссии.