Лукашенко высказался о предстоящих президентских выборах в Белоруссии

Лукашенко пообещал, что «не подведет» избирателей, которые проголосуют за него

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что если народ проголосует за него на предстоящих президентских выборах, то он оправдает их доверие. Его слова приводит информагентство БелТА.

«Обещаю, что если вдруг народ проголосует за нас, то я вас не подведу. Для меня, вы знаете, это самая тяжелая ноша», — сказал он на встрече с доверенными лицами.

Лукашенко поблагодарил тех, кто оказал помощь при сборе 2,5 млн подписей в поддержку выдвижения его кандидатуры в президенты.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Решение приняли во время заседания палаты представителей в конце октября.

Для Лукашенко это его седьмая избирательная кампания. Всего Центризбирком Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов в президенты Белоруссии, среди которых первый секретарь центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков.

Ранее Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом Белоруссии.