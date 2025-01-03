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Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужно «американское шоу» на выборах

Лукашенко: выборы нужно сделать как праздник и исключить американское шоу
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Yekaterina Shtukina/AP

Выборы президента в Белоруссии нужно сделать «как праздник», исключив «американское шоу» со стрельбой. Так об организации президентских выборов в стране высказался президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Выборы надо сделать как праздник. Нам американское шоу, где стреляют в ухо или в голову, не надо», — подчеркнул глава государства.
По словам Лукашенко, Минску необходимо обеспечить, чтобы выборы прошли достойно.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года.

В период с 7 ноября по 6 декабря текущего года в республике проходил сбор подписей граждан в поддержку выдвижения того или иного политика в качестве кандидата в президенты. Будущие участники выборов до 21 декабря должны были подать документы для регистрации в ЦИК.

Ранее Лукашенко раскрыл заработок за 2023 год.

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