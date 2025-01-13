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Глава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров

Гуров назвал недопустимым крик чиновника на убирающих мазут волонтеров
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Алексей Майшев/РИА Новости

Глава Росмолодежи Григорий Гуров в своем Telegram-канале осудил поведение заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Урайкина, который накричал на волонтеров, убиравших последствия загрязнения нефтепродуктов с побережья Черного моря.

На этом видео, которое выложили ряд Telegram-каналов, замминистра разозлился из-за опубликованного 11 января ролика, в котором волонтеров заставляют покинуть штаб спасения птиц. На записи он говорит, что «попринимает» всех, кого увидит рядом с собой с телефоном. Мужчина призывает волонтеров прекратить спекулировать, издеваться над людьми и нагнетать панику на всю страну. С использованием ненормативной лексики он говорит о том, что такие действия могут довести до инфаркта, спрашивает в порядке ли у них все с головой, а также сообщает, что «летел сюда 180» (вероятно, речь идет о скорости. — «Газета.Ru»).

Глава Росмолодежи назвал недопустимым этот инцидент.

«Мы не позволим кричать на волонтеров, которые все праздники провели в штабе #МЫВМЕСТЕ, очищая Черноморское побережье от последствий нефтяных загрязнений», — написал он.

Гуров также заявил, что необходимо с уважением и благодарностью относиться к работе добровольцев.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее в Анапе пьяная компания попыталась отобрать у волонтеров спасенных птиц.

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