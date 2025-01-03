Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Анапе пьяная компания попыталась отобрать у волонтеров спасенных птиц

В Анапе пьяные мужчины пытались отобрать у волонтеров спасенных птиц

В Анапе пьяные мужчины приставали к волонтерам и пыталась отобрать у них спасенных птиц. Видео нападения опубликовал Telegram-канал «ТК Краснодар».

Судя по записи, компания мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, встретила ночью девушек, которые вывозили с пляжа пострадавших от мазута птиц.

Один из хулиганов достал телефон и стал снимать волонтеров, одновременно требуя отпустить пернатых на волю. Мужчина угрожал женщинам и лез к ним в машину.

В конце концов активисткам удалось отбиться от агрессивного незнакомца, который, по их словам, вместе со своими знакомыми затем напал на прохожих за сделанное замечание. В полиции инцидент пока не комментировали.

К настоящему времени на Кубани спасли более 2,5 тысячи птиц, которые пострадали от мазута после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

15 декабря «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в условиях сильного шторма. Первое судно село на мель, были эвакуированы более 10 моряков. Второй танкер также оказался в бедственном положении, однако эвакуация его экипажа была отложена до утра из-за плохих погодных условий. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов.

Ранее Захарова отметила вклад россиян в спасение пляжей Анапы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами