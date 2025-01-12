На Кубани похожий на замминистра мужчина обматерил волонтеров за «разведение паники»

Похожий на замминистра образования Краснодарского края Сергея Урайкина мужчина накричал на волонтеров, помогающих ликвидировать последствия разлива мазута, за то, что они рассказали о переезде штаба птиц. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его данным, мужчина разозлился из-за опубликованного накануне ролика, в котором волонтеров заставляют покинуть штаб спасения птиц. На записи он говорит, что «попринимает» всех, кого увидит рядом с собой с телефоном. Мужчина призывает волонтеров прекратить спекулировать, издеваться над людьми и нагнетать панику на всю страну. С использованием ненормативной лексики он говорит о том, что такие действия могут довести до инфаркта, спрашивает в порядке ли у них все с головой, а также сообщает, что «летел сюда 180» (вероятно, речь идет о скорости. — «Газета.Ru»).

На записи слышны возражения волонтеров, которые не понимают, о чем идет речь, и утверждают, что ничего не снимали.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно село на мель, были эвакуированы более 10 моряков. Второй танкер также оказался в бедственном положении. Случившийся при этом разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, его последствия устраняют до сих пор, в том числе волонтеры. В Краснодарском крае после происшествия уже спасли почти 5 тыс. птиц. В районе разлива введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов.

Ранее Путин раскритиковал темпы ликвидации разлива мазута в Черном море.