Люди стали чаще выживать в лавинах за последние десятилетия, выяснили ученые

Международная группа ученых из Италии и Швейцарии изучила выживаемость людей в горных лавинах с 1981 по 2020 год. Оказалось, что в последние десятилетия людей стали чаще доставать живыми из снежных ловушек. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Network Open.

Большинство накрытых лавиной людей получают несовместимые с жизнью травмы, задыхаются под снегом или замерзают до того, как до них доберутся спасатели.

В новом исследовании команда изучила записи о выживших в лавинах в Швейцарии. За последние четыре десятилетия более 7 тыс. человек попали в лавины в Швейцарских Альпах. Из них 1643 оказались полностью погребены снегом.

«Если человек, попавший в лавину, остается на поверхности или оказывается лишь частично погребенным, с обнаженными головой и грудью, то вероятность выживания превышает 90%. Если голова и грудь оказались под снегом, выживаемость падает до 53%», — отметил соавтор исследования, доктор Герман Брюггер из Института неотложной горной медицины в итальянском Больцано.

С 1990 года общий уровень выживаемости в лавинах в Швейцарии вырос с 43,5 до 53,4%, что составляет примерно на 10 человек больше спасенных из каждых 100 пострадавших.

Исследователи связывают этот успех с лучшей подготовкой к лавинной безопасности для любителей активного отдыха и новыми технологиями, которые позволяют спасателям быстрее находить жертв лавин.

Технологии включают цифровые трансиверы, передающие местоположение выжившего, и носимые радарные отражатели, которые можно пеленговать с помощью портативных детекторов или с воздуха.

Ранее ученые зафиксировали гигантский подводный оползень, который длился девять дней.