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Семь машин прорвались в недостроенный тоннель в Киргизии и застряли

В Киргизии семь автомобилей застряли в недостроенном тоннеле из-за лавины

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РИА Новости

На автодороге «Север — Юг» в Киргизии водители семи автомобилей самовольно прорвались в недостроенный тоннель и застряли там из-за строительной техники и снежной лавины. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Киргизии.

Инцидент произошел в строящемся тоннеле Кок-Арт в Джалал-Абадской области.

«Семь автомашин 27 октября 2024 года, ночью, протаранили заграждение на посту охраны и проехали в сторону тоннеля, но не смогли проехать через тоннель, так как там находилась техника подрядчика. Ночью 28 октября 2024 года шел обильный снегопад, а утром 28 октября произошел сход лавины с обеих сторон на подходах к тоннелю», — отмечается в сообщении Минтранса.

В результате автомобили оказались заблокированными в тоннеле. Представители подрядчика вызвали на место происшествия милицию, на семерых нарушителей составлены протоколы, уточняет «Sputnik Кыргызстан».

В Минтрансе заверили, что заваленный после схода лавины участок уже расчищен с помощью грейдера, обеспечен проезд с северной стороны тоннеля.

Ранее стало известно, что российская таможня начала аннулировать ЭПТС на ввезенные в страну машины из-за новой схемы мошенничества с уплатой утильсбора.

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