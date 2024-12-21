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В Турции на горнолыжном курорте сошла лавина

IHA: лавина сошла на горнолыжном курорте Паландокен в Турции
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RauL C7/Shutterstock/FOTODOM

На горнолыжном курорте Паландокен в турецкой провинции Эрзурум сошла лавина. Об этом сообщает агентство IHA.

По данным издания, три человека спасены, двое остаются под снегом. На месте происшествия работают спасатели.

Паландокен — горнолыжный курорт, расположенный на горе Паландокен на северо-востоке Турции, в 6 км от города Эрзурум.

До этого на автодороге «Север — Юг» в Киргизии водители семи автомобилей самовольно прорвались в недостроенный тоннель и застряли там из-за строительной техники и снежной лавины. Ночью 27 октября водители протаранили заграждение на посту охраны и проехали в сторону тоннеля, но не смогли проехать через тоннель, так как там находилась техника подрядчика.

В результате автомобили оказались заблокированными в тоннеле. Заваленный после схода лавины участок расчистили с помощью грейдера.

Ранее ученые выяснили, что люди стали чаще выживать в лавинах за последние десятилетия.

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