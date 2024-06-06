В Грузии закрыли дорогу из-за схода лавины

На территории Грузии на Военно-Грузинскую дорогу сошла лавина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Северной Осетии.

По данным ведомства, дорога закрыта для движения любых видов транспорта.

«В связи со сходом лавины на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств <...> запрещено движение для всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 08:00 6 июня 2024 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении пресс-службы.

В МЧС порекомендовали водителям воздержаться от поездок в данном направлении и планировать свое передвижение в соответствии с обстановкой.

До этого с горы Фишт в Краснодарском крае сошла лавина.

Мощный поток снес с горы более 1000 кубических метров снега, камней и почвы.

Ранее из-за лавины уже закрывали часть дороги Владикавказ — Нижний Ларс.