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Глава РАО поддержала ввод интегральной оценки в школах

Васильева: предложение о вводе интегральной оценки в школах является разумным
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Президент Российской академии образования Ольга Васильева заявила в интервью ТАСС, что предложение о введении интегральной оценки в школах является разумным.

Она отметила, что ЕГЭ не может быть единственным итогом обучения, необходимо учитывать все достижения и способности ребенка в комплексе.

Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил ввести для выпускников школ интегральную оценку, которая будет учитывать знания по всему спектру изучаемых предметов. Например, средний балл, который мог бы высчитываться как средняя оценка, которая была получена учеником в учебной четверти или полугодии во время изучения соответствующего предмета. По мнению Фадеева, он должен учитываться при поступлении в университет вместе с результатами ЕГЭ.

Васильева назвала идею Фадеева разумной.

«Итог обучения в школе — это результат, которого ребенок достигает по всем предметам, а не только по тем, которые он выбрал на ЕГЭ. Необходим механизм, который бы учитывал все достижения выпускника, его способности и таланты в комплексе», — пояснила она.

До этого министерство просвещения Российской Федерации разработало приказ, касающийся минимальных баллов ЕГЭ для поступления в педагогические вузы на учебный год 2025/26.

Ранее Минобрнауки оценило идею о поступлении в вузы из колледжей без ЕГЭ.

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