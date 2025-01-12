Власти Калифорнии подписали указ для оказания помощи пострадавшим от пожаров

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ, призванный упростить процесс восстановления построек, пострадавших от разрушительных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости.

В указе отмечается, что в Калифорнии приостанавливаются требования по лицензированию и проверке, которые предусмотрены законом о качестве окружающей среды. Власти штата считают, что данное решение даст возможность быстрее приступить к восстановлению зданий.

Ньюсом также призвал профильные агентства пересмотреть строительные нормы, а также изучить, какие из них возможно временно смягчить или приостановить, чтобы ускорить восстановление жилья.

До этого сообщалось, что к возникновению лесных пожаров в Калифорнии мог привести оборванный провод.

7 января в западной части округа Лос-Анджелес, который находится в штате Калифорния, начался усиливаемый ветром лесной пожар. К текущему моменту пламя охватило три района — Херст, Итон и Пасифик-Палисейдс.

На этом фоне власти объявили обязательную эвакуацию населения из зоны ЧП. В результате свои дома вынужденно покинули порядка 70 тыс. человек.

Ранее Мексика направила в Калифорнию специалистов по борьбе с пожарами.