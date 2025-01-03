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Токаев рассказал о растущей популярности казахского языка среди молодежи

Токаев: казахский язык становится модным у молодежи
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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Казахский язык становится модным у молодежи, однако его нельзя противопоставлять русскому. Об этом в интервью казахстанской газете Ana Tili заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Казахский язык как государственный язык будет играть особую роль в консолидации нашего народа, но его продвижение нельзя противопоставлять другим языкам, прежде всего русскому языку», — сказал президент Казахстана.

Токаев также отметил, что в развитии казахского языка поможет модернизация образовательной инфраструктуры и цифровых технологий.

В ноябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ и повышение качества школьного образования на русском языке.

До этого Токаев призвал создать организацию по поддержке русского языка наподобие Франкофонии. Он отметил, что в настоящее время в мире русским языком в разной степени владеют до 300 млн человек.

Франкофония — международная организация франкоязычных стран, состоящая из 88 членов. Деятельность МОФ сосредоточена на популяризации французского языка; содействии обеспечению мира, демократии и прав человека; поддержке образования и научных исследований; развитии экономического сотрудничества.

Ранее Путин поддержал предложение Токаева о создании организации по продвижению русского языка.

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