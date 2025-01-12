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Глава Кубани предложил новый способ очистки песка от мазута

Глава Кубани Кондратьев: нужно очищать песок от мазута прямо на берегу

Для сохранения анапских дюн важно очищать песок от мазута прямо на берегу, просеивая его и не вывозя на площадки временного хранения. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«Сегодня на пляжах Анапы осталась мелкая фракция мазута, похожая на капсулы. Чтобы бесконечно не накапливать грунт, важно просеивать его прямо на берегу», — заявил глава Кубани.

Губернатор Краснодарского края отметил, что таким образом можно будет отделить нефтепродукты от песка и по максимуму сохранить пляжи, в том числе и уникальные дюны.

Кондратьев отметил, что на площадке временного хранения в хуторе Воскресенском находится уже более 120 тысяч тонн песка, меньшая масса — нефтепродукты в нем.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, его последствия устраняют до сих пор. В районе разлива введен режим ЧС.

Кондратьев рассказал, что около пяти тысяч тонн мазута остается на дне моря после крушения танкеров. По словам главы Кубани, на дне моря лежит «некая желеобразная масса», которая никуда не движется.

Ранее Кубань столкнулась с новой проблемой из-за разлива мазута.

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