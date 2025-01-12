Пожарные ликвидировали открытое горение в промзоне Химок

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в промзоне Химок. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что возгорание в помещении по производству и хранению пленки сначала было локализовано на площади в 1,2 тыс. кв. м, а примерно к 18:00 удалось справиться с открытым горением. На это у пожарных ушло чуть больше двух часов. В тушении участвовали 81 человек и 27 единиц техники.

В местных пабликах жители публиковали кадры столба дыма, который поднимается в небо из промзоны на Заводской улице.

11 января в городе Яхроме в Подмосковье загорелась психиатрическая больница. По данным МЧС, площадь возгорания в административном здании на Вокзальной улице составляла 1 тыс. кв. м. Из здания спасли четырех человек. К тушению огня были привлечены более 40 пожарных и 11 единиц техники. К 18:22 им удалось локализовать пожар, на это потребовалось около получаса.

Ранее старейший универмаг Петербурга эвакуировали из-за пожара.