Вице-спикер парламента Словакии собрался приехать в Москву на переговоры

Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко обратился к главе словацкого парламента Петеру Жиге с просьбой одобрить его поездку в Москву в январе 2025 года. Об этом сообщило словацкое издание Standard.

По словам Данко, поездку он планирует осуществить за свой счет. Перед этим он получил официальное приглашение посетить Россию от председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Как сообщает Standard, на переговорах в России Данко хотел бы обсудить поставки энергоресурсов и «помощь Словацкой республике, особенно в зимнее время».

«Словакия без российского газа, российской нефти, но в основном без ядерного топлива не может экономически конкурировать с западными государствами», — пояснила изданию пресс-секретарь Словацкой национальной партии Зузана Шкопцова. Данко возглавляет эту партию.

12 ноября депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха получил в своей стране полицейскую охрану. Причиной стали угрозы после посещения им России. В середине октября он приезжал в Москву, выступил с лекцией в МГИМО и осмотрел многие памятные места российской столицы. Угрозы стали поступать в его адрес после этой поездки.

Ранее в Словакии заявили, что Европе необходимо разорвать связи с США.