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Куренков заявил, что ресурсы для ликвидации мазута выделят без бюрократии

Куренков: ресурсы для ликвидации утечки мазута будут выделены без бюрократии

Глава МЧС России Александр Куренков заверил в беспрепятственном выделении всех необходимых ресурсов для ликвидации последствий аварии с двумя танкерами в Черном море, приведшей к разливу мазута. Об этом сообщает ТАСС.

На оперативном совещании в Анапе Куренков подчеркнул, что бюрократические препоны будут исключены для обеспечения оперативной и эффективной работы по устранению последствий разлива.

«Я напоминаю, что у нас чрезвычайная ситуация федерального характера. Это означает, что у нас есть или в кратчайшие сроки и без бюрократии будут все необходимые ресурсы для ее ликвидации», — подчеркнул глава МЧС.

Правительственная комиссия 26 декабря 2024 года присвоила чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров с мазутом в акватории Черного моря у берегов Крыма и Краснодарского края, федеральный статус. Это решение устанавливает федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Причиной разлива мазута стало крушение танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал экологической бедой загрязнение моря после инцидента с танкерами.

Ранее в МЧС сформировали штаб по ликвидации мазутного пятна.

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