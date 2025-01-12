В МЧС сформировали штаб по ликвидации мазутного пятна

Глава МЧС Александр Куренков сформировал федеральный штаб по ликвидации мазутного пятна в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.

После формирования штаба его участники и сам Куренков прибыли в Анапу.

«Федеральный штаб будет работать на месте чрезвычайной ситуации вплоть до полной ликвидации последствий разлива мазута», — рассказал он.

Куренков лично проконтролирует работы по очистке побережья от мазута, по итогам чего проведет заседание правительственной комиссии по разработке дополнительных мер для скорейшей ликвидации последствий крушения двух танкеров.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, общий объем вылившегося из танкеров мазута достигает почти 3,8 тыс. тонн.

7 января мазутные пятна достигли Евпатории на западе Крыма.

Ранее в Краснодарском крае нашли 14 новых выбросов мазута.