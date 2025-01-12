Глава МЧС рассказал, где сложилась самая сложная обстановка с разливом мазута

Самая сложная обстановка с разливом мазута сложилась недалеко от порта Тамань в Краснодарском крае, где в данный момент продолжается утечка нефтепродуктов из поврежденного танкера «Волгонефть-239». Об этом в ходе совещания в Анапе заявил глава МЧС России Александр Куренков, ранее проверивший ход работ по ликвидации утечки мазута в акватории Черного моря, передает РИА Новости.

«Самая сложная обстановка сложилась вблизи порта Тамань, где в море продолжает вытекать мазут из поврежденной части танкера «Волгонефть-239», — сказал он.

12 января Куренков и члены федерального оперативного штаба прибыли в Анапу для контроля ликвидации последствий разлива мазута.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно село на мель, были эвакуированы более 10 моряков. Второй танкер также оказался в бедственном положении, однако эвакуация его экипажа была отложена до утра из-за плохих погодных условий. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, его последствия устраняют до сих пор. В районе разлива введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов.

Ранее в Балтийском море потерял управление танкер с тоннами нефти.