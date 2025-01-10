В Балтийском море дрейфует потерявший управление танкер с тоннами нефти

Танкер под флагом Панамы, потерявший управление, дрейфует в Балтийском море у берегов Германии. На борту находится около 99 тыс. тонн нефти, сообщает агентство DPA.

Известно, что судно имеет длину 274 метра и следовало из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид. В настоящий момент угрозы для окружающей среды нет. Экипаж остается на борту судна, необходимость в эвакуации отсутствует, пишет агентство.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение в условиях шторма. В экстренных службах сообщили, что общий объем разлившегося мазута составил около 3,8 тыс. тонн.

9 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством раскритиковал работу по ликвидации разлива мазута в Черном море. Он подчеркнул, что текущих действий «явно недостаточно», и поручил создать штаб, который работал бы на месте ЧП. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кубань столкнулась с новой проблемой из-за разлива мазута.