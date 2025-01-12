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Глава МЧС России Куренков прибыл в Анапу

Глава МЧС прибыл в Анапу для контроля ликвидации последствий разлива мазута

Глава МЧС Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба прибыли в Анапу для контроля ликвидации последствий разлива мазута. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава МЧС Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба, сформированного по поручению президента РФ Владимира Путина, прибыли в Анапу», — отмечается в публикации.

Оперштаб будет работать на месте ЧС до полной ликвидации последствий разлива мазута. В его состав вошли представители различных федеральных министерств и ведомств, уполномоченные в срочном порядке принимать решения, подчеркнули в ведомстве.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно село на мель, были эвакуированы более 10 моряков. Второй танкер также оказался в бедственном положении, однако эвакуация его экипажа была отложена до утра из-за плохих погодных условий. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, его последствия устраняют до сих пор. В районе разлива введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов.

Ранее в Балтийском море потерял управление танкер с тоннами нефти.

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