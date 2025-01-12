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Летевшие в Пулково самолеты ушли на запасные аэродромы

Свыше 20 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково

Из-за введенных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Пулково более 20 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Представитель ведомства уточнил, что в районе аэропорта фиксировались сильные ливневые осадки в виде снега. В связи с этим службы воздушной гавани работают над улучшением сцепления на взлетно-посадочной полосе.

«В этих условиях самолеты, выполняющие рейсы в Санкт-Петербург, вынужденно совершают посадки на запасных аэродромах, так как Пулково временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Безопасность полетов — главный приоритет», — написал Кореняко.

Ограничения на работу Пулково ввели утром 12 января. Тогда сотрудники авиагавани проводили работы по очистке взлетно-посадочной полосы от снега. Ожидалось, что аэродром возобновит работу после 9:15 мск. Однако позже действие ограничений продлили.

Ранее AZAL отменила рейс из-за закрытия воздушного пространства над Казанью.

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