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Аэропорт Пулково продлил ограничения работы

Аэропорт Пулково продлил приостановку приема и выпуска самолетов
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Александр Гальперин/РИА Новости

Аэропорт Пулково продлил действие ограничений на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

«Возобновление полетов ожидается после нормализации погодных условий. Приостановка приема и отправки рейсов продлена», — говорится в сообщении.

Представители аэропорта добавили, что пассажиров будут оперативно оповещать о работе авиагавани.

Утром 12 января аэропорт Пулково приостановил прием и отправку воздушных судов из-за сложных метеоусловий. Сотрудники авиагавани проводили работы по очистке взлетно-посадочной полосы от снега. Ожидалось, что аэродром возобновит работу после 9:15 мск.

Накануне в аэропортах Саратова, Самары, Казани, Ульяновска вводили ограничения на прием и отправку самолетов. Кроме того, в авиагавани Нижнекамска аналогичная мера принималась трижды в течение дня. Telegram-канал SHOT сообщал, что, по предварительной информации, причиной данных ограничений была угроза атаки беспилотников.

Ранее самолет экстренно приземлился в Шереметьево после слов пассажира о бомбах.

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