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Аэропорт Пулково приостановил работу

Аэропорт Пулково закрыли на прием и отправку судов из-за сложных метеоусловий
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Пулково приостановил прием и отправку воздушных судов из-за сложных метеоусловий. Об этом сообщили в Telegram-канале авиагавани.

«Уважаемые пассажиры! Пулково работает в сложных метеоусловиях. На текущий момент для очистки взлетно-посадочной полосы от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов», — говорится в сообщении.

Представители авиагавани отметили, что аэропорт возобновит работу, предварительно, после 9:15 мск. Пассажирам напомнили, что они могут уточнить статус своего рейса на сайте аэродрома или у авиакомпаний.

Накануне в аэропортах Саратова, Самары, Казани, Ульяновска вводили ограничения на прием и отправку самолетов. Кроме того, в воздушной гавани Нижнекамска аналогичная мера принималась трижды в течение дня. Telegram-канал SHOT сообщал, что, по предварительной информации, причиной данных ограничений была угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее летевший из Москвы в Дубай самолет экстренно вернулся во Внуково.

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