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Самолет экстренно приземлился в Шереметьево после слов пассажира о бомбах

Пассажир самолета Нижнекамск — Москва заявил о наличии у него бомб и достал нож
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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина, летевший из Нижнекамска в Москву, на борту самолета заявил о наличии у него двух взрывных устройств и набросился с ножом на пассажирку. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

По его словам, из-за инцидента воздушное судно экстренно приземлилось в аэропорту Шереметьево.

Служба безопасности задержала мужчину. В его багаже и в салоне самолета не было обнаружено взрывных устройств.

17 декабря сообщалось, что в петербургском аэропорту Пулково сотрудники транспортной полиции задержали пассажира, который заявил о бомбе в ручной клади. Пассажир рейса из Петербурга в Самару на стойке регистрации пошутил о том, что везет взрывное устройство.

Взрывного устройства в вещах жителя Самарской области не оказалось. В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, хулигану может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее пошутившего о бомбе на борту самолета жителя Башкирии оштрафовали на 200 тысяч рублей.

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