Аэропорт Ульяновска возобновил работу

В аэропорту Ульяновска отменены все ограничения на движение самолетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, с 17:40 аэропорт снова работает на прием и выпуск самолетов. Ограничения были необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских лайнеров. Они действовали в течение четырех часов: в это время один летевший в Ульяновск самолет приземлился на запасном аэродроме.

Утром и днем 11 января аналогичные ограничения вводились в аэропортах Саратова, Самары, Казани, Уфы и Кирова. Также сообщалось о введении плана «Ковер» (режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов) в Нижнекамске на фоне воздушной тревоги. Ограничения в воздушных гаванях Казани, Самары и Нижнекамска были сняты в 19:20.

Ранее самолет из Москвы в Читу вынужденно сел из-за дебоша пассажира.