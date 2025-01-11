На пляжах Кубани обнаружили 14 новых выбросов мазута

В 14 местах на пляжах Краснодарского края утром были обнаружены повторные незначительные выбросы мазута, сообщает в Telegram-канале региональный оперштаб.

По его данным, на остальной территории новых загрязнений обнаружено не было. Уборка мазута организована по-разному в зависимости от количествы выбросов.

«Если выбросы мазута относительно крупные — загрязненный грунт собирают лопатами в мешки. К небольшим вкраплениям применяют .... просеивание через сетки, сбор садовыми граблями», — отмечается в публикации.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно село на мель, были эвакуированы более 10 моряков. Второй танкер также оказался в бедственном положении, однако эвакуация его экипажа была отложена до утра из-за плохих погодных условий. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, его последствия устраняют до сих пор. В районе разлива введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов.

Ранее в Балтийском море потерял управление танкер с тоннами нефти.