Мазутные пятна достигли Евпатории

Мазутные пятна после ЧП с танкерами достигли Евпатории на западе Крыма

Мазутные пятна достигли города-курорта Евпатория на западе Крыма. Об этом сообщили в местной городской администрации.

Как рассказал глава городской администрации Александр Юрьев, на побережье Евпатории обнаружены единичные участки, загрязненные мазутом.

«Коммунальные службы к этому были готовы, сразу же приступили к сбору загрязненного грунта и ликвидации последствий выбросов», — сообщил он.

Всех испачкавшихся в мазуте птиц отправляют в парк львов «Тайган» на реабилитацию.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, общий объем вылившегося из танкеров мазута достигает почти 3,8 тыс. тонн.

5 января сообщалось, что почти 5 тысяч птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута в Керченском проливе.

Ранее на побережье Кубани собрали почти 100 тысяч тонн загрязненного грунта.