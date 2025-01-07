Мазутные пятна достигли Евпатории

Мазутные пятна достигли города-курорта Евпатория на западе Крыма. Об этом сообщили в местной городской администрации.
Как рассказал глава городской администрации Александр Юрьев, на побережье Евпатории обнаружены единичные участки, загрязненные мазутом.
«Коммунальные службы к этому были готовы, сразу же приступили к сбору загрязненного грунта и ликвидации последствий выбросов», — сообщил он.
Всех испачкавшихся в мазуте птиц отправляют в парк львов «Тайган» на реабилитацию.
15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, общий объем вылившегося из танкеров мазута достигает почти 3,8 тыс. тонн.
5 января сообщалось, что почти 5 тысяч птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута в Керченском проливе.
Ранее на побережье Кубани собрали почти 100 тысяч тонн загрязненного грунта.