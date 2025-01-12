Число жертв пожаров на юге Калифорнии увеличилось

Число погибших из-за лесных пожаров в Калифорнии выросло до 16. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на данные властей.

Окружной шериф Роберт Луна добавил, что по меньшей мере 13 человек пропали без вести. При этом он подчеркнул, что пока неясно, связаны ли эти случаи именно с пожарами.

По меньшей мере 153 тыс. жителей Лос-Анджелеса эвакуировали минувшей ночью, добавил телеканал. Власти округа Лос-Анджелес объявили чрезвычайное положение и предупредили, что дым и твердые частицы, распространяемые в результате пожаров, могут представлять угрозу для здоровья и жизни.

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Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Избранный президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social призвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома уйти в отставку на фоне сильных пожаров в штате. В свою очередь Ньюсом пригласил Трампа посетить штат, встретиться с калифорнийцами, пострадавшими от пожаров, а также присоединиться к пожарным и спасателям, которые «ставят на кон свои жизни».

Ранее ущерб от пожаров в Калифорнии оценили в $150 млрд.